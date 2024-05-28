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ザ ノースフェイス EARTH DAY アースデイ キューティ 半袖Tシャツ M
商品番号 Q55691467611
商品名

ザ ノースフェイス EARTH DAY アースデイ キューティ 半袖Tシャツ M
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【THENORTHFACEWOMEN'SS/SEARTHDAYCUTIETEE】新品・未使用品番：NF0A81UWAI0サイズ：M(レディース)SLIMFIT実寸(平置き約)：身幅43cm肩幅34cm着丈53cm袖丈13cm本体：コットン100%カラー：UNBLEACHED-DUSTYCORALORANGEアメリカ直営店で購入正規品USA企画、日本未発売のウィメンズ半袖Tシャツ。柔らかく耐久性があり、気候に配慮したコットンを使用して作られたこのアースデイキューティーTシャツは、地球を祝うために、背面に限定版のグラフィックが施されています。
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