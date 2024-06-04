美品 ヒステリックグラマー 刺繍カットソー

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商品詳細
ヒステリックグラマーの刺繍カットソーです。広めのVネックの半袖Tシャツです。胸と背中、袖にヒスベアの刺繍が入っていてとてもかわいいです。白、黒、ピンクの3色あります。数回着用して自宅保存していました。ファックベアFUCKBEARヒステリックグラマーHYSTERICGLMOURヒステリックスHysterics高橋優斗くんでお馴染みのヒステリックグラマーを出品致します！ジャニーズJr.ジュニア#hihijets#ハイハイジェッツ#髙橋優斗#橋本涼#井上瑞稀#猪狩蒼弥#作間龍斗
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