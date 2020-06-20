バーバリー ポロシャツ ゴルフ柄

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商品詳細
★お値下げしてみました。色:白地に緑青と黄色のストライプストライプの幅は白:1.3cm緑青:0.7cm黄:0.7cm材質:綿100%サラサラした生地です。日本製着丈:62cm肩幅:42cm裄丈:43.5cm袖丈:22.5cm両脇裾にスリットあり:6cm買ってからずっと使う機会がありませんでした。バーバリーのロゴは、現在使われているものではなくずっと以前に使われていたものです。日本の三陽商会が作ったものです。未使用ですが、長期自宅保管の旨、その点をご理解いただける方にご購入宜しくお願いします。
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