【新品タグ付き】OMNES 綿レーヨンギャザーシャツ　ブラック

ご覧いただきありがとうございます。新品未使用yuki×HAPTICぽわん袖シャツ ブラック2022年8月購入定価4950円自宅保管にご理解いただける方よろしくお願い致します。小さく折り畳んでの発送となります。畳みシワがつきますのでご了承ください。ハプティックオムネスユキさんドキ子さんボリューム袖ぽわん袖ブラウス柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋袖丈···長袖カラー···ブラックテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル柄・デザイン···無地/ワンポイント、バルーン/ボリューム袖、バンドカラー



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