プラ管　クラリネット　マウスピース・リガチャー付

5回程度使用しましたが演奏する機会がなくなったため出品です。マウスピースとリガチャーは3年程度使用しています。マウスピース(購入価格1.2万円程度)リガチャー(購入価格1.4万円程度)以下、クラリネット本体の説明の引用です。SOLEIL（ソレイユ）クラリネットSCL-1まろやかで暖かく、優しい音色が特徴のクラリネット。音域は4オクターブ近くをカバーしており、低音域から高音域まで、広い範囲で表情豊かに響きます。牧歌的で素朴、その独特な音色は主に吹奏楽、オーケストラ、ジャズ等で活躍をしています。機能面に優れ、比較的運指の簡単なベーム式を採用しています。---仕様---Key:B♭Body:ABS樹脂Finish:ツヤ消し杢目調ベーム式:17キイ6リング種類...クラリネットレベル...初心者中古品であることをご理解頂ける方のみご購入お願いします。■ 個人保管ですので、ご理解頂いた上でご購入お願いいたします。■ 早いもの順になりますので、専用での対応は致しかねますので、ご了承ください。最後までお読みいただきありがとうございます。少しお値引き可能ですのでご相談ください。



Rhythm クラリネットマウスピースセット クラリネットマウスピースキット リガチャー付き クラリネットリード1個とプラスチックキャップ



Plouluyt マウスピースキット、リガチャーが含まれています+クラリネットリード2.5+ブラッククラリネットマウスピースプラスチックキャップ楽器アクセサリー



J Michael ( Jマイケル ) CL-450 クラリネット 管楽器 ABS樹脂 ...



Leblanc France LCL211S Debut デビュー Ｂ♭クラリネット【樹脂製 ...



バンドーレン B♭クラリネット ジャーマン・マウスピース専用 リガチャー オプティマム(Optimum) プラスチックキャップ付き (LC05P)



VGEBY クラリネット リガチャー、クラリネット ベークライト マウスピース用プラスチック キャップ付き PU リガチャー ファスナー



MAXTONE(マックストーン) CL-40 B♭ クラリネット 樹脂製 プラスチック ...



J Michael ( Jマイケル ) CL-360 クラリネット ABS樹脂 プラスチック ...



クラリネット】マウスピースとリガチャーの選び方～『最近の音程が合わ ...



JUPITER / JBC-1000N バスクラリネット ニッケルメッキ仕上げ プラ管 《出荷前調整》【5年保証】



Amazon | Bb クラリネット レザーリガチャー プラスチッククラリネット ...



委託品 クランポン クラリネット E13 マウスピース WSリガチャー付 ...



Leblanc ( ルブラン ) LCL211S Debut 樹脂製 クラリネット デビュー ...



クラリネット 10リード付 本体セット 17キー B♭ ABS樹脂採用 初心者 ...



Leblanc France LCL211S Debut デビュー Ｂ♭クラリネット【樹脂製 ...