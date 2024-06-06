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プラ管　クラリネット　マウスピース・リガチャー付
商品番号 W30137824965
商品名

プラ管　クラリネット　マウスピース・リガチャー付
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 3,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

5回程度使用しましたが演奏する機会がなくなったため出品です。マウスピースとリガチャーは3年程度使用しています。マウスピース(購入価格1.2万円程度)リガチャー(購入価格1.4万円程度)以下、クラリネット本体の説明の引用です。SOLEIL（ソレイユ）クラリネットSCL-1まろやかで暖かく、優しい音色が特徴のクラリネット。音域は4オクターブ近くをカバーしており、低音域から高音域まで、広い範囲で表情豊かに響きます。牧歌的で素朴、その独特な音色は主に吹奏楽、オーケストラ、ジャズ等で活躍をしています。機能面に優れ、比較的運指の簡単なベーム式を採用しています。---仕様---Key:B♭Body:ABS樹脂Finish:ツヤ消し杢目調ベーム式:17キイ6リング種類...クラリネットレベル...初心者中古品であることをご理解頂ける方のみご購入お願いします。■　個人保管ですので、ご理解頂いた上でご購入お願いいたします。■　早いもの順になりますので、専用での対応は致しかねますので、ご了承ください。最後までお読みいただきありがとうございます。少しお値引き可能ですのでご相談ください。
http://narcologia.ru/goods/ordering746379.html
http://narcologia.ru/goods/procurement816833.html
http://narcologia.ru/goods/plaque597907.html

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