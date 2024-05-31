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【定価22000円】ENFOLD 牛革二つ折り財布　小銭入れ
商品番号 Q87577933426
商品名

【定価22000円】ENFOLD 牛革二つ折り財布　小銭入れ
ブランド名 エンフォルド
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エンフォルドの2つ折り財布、小銭入れです。1年程前な購入し、半年程使用しました。とても綺麗なブルーです。多少の使用感はございますが、比較的綺麗な状態だと思います。定価¥22000税込色:ブルー箱とタグもあります。あくまで中古品なので神経質な方は購入を控えて下さい。管理106●検索用FLORENTフローレント、LECIELBLEUルシェルブルー、CLANEクラネ、SONOソーノ、yoriヨリ、RonHermanロンハーマン、BEAMSビームス、DRESSTERIORドレステリア、IENAイエナ、Plageプラージュ、6(ROKU)ロク、HYKEハイク、AcneStudiosアクネストゥディオズ、beautifulpeopleビューティフルピープル、MUVEILWORK、ENFOLD、エンフォルド、shetokyoシートーキョーロングスカートマキシスカート　sacaiサカイ　ebureエブールエイトン他にも沢山出品しているのでご覧になって頂ければ幸いです♪
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