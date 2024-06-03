極美品 フルラ レザー ショルダーバッグ メトロポリス ロゴプレート ゴールド

概要欄○アイテムFURLAフルラショルダーバッグワンショルダー スパンコール斜めがけ肩がけクロスボディレザーメトロポリスゴールド金具ロゴ金具ロゴ型押しチェーンスパンコールヴィンテージビンテージ vintageゴールド金○サイズタテ13cmヨコ17cmマチ8cmショルダー紐122cm平置き実寸。着画はお断り致します。○購入元大手リサイクルショップオークションストア鑑定済み正規品になります○状態目立った傷なく美品です！まだまだご使用可能です！あくまでも古着ですのでご理解頂いた上でご購入ご検討ください。○アイテムの詳細FURLAのショルダーバッグになります。大容量になっており、500mlのペットボトル、長財布もすっぽりと入ってしまいます。デザインも、メトロポリス、レザー、色がゴールドとFURLAらしいデザインとなっております！○カラーゴールド金○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



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