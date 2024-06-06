セオリー　18AW　ダブルフェイスフードコート　P　ウール

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2023年最新】セオリー コート ダブルフェイスの人気アイテム - メルカリ

01-9109005一つボタンのクリーンなフーデッドコート。ドロップショルダーでややオーバーサイズなので、厚手のニットやジャケットの上に着てももたつきにくいのがポイントです。シームポケットはマチを備えており、機能性も◎。肉厚のダブルフェイスウール生地で仕立てました。ふくらみや軽さ、独特のぬめりとハリコシのある風合いが特徴。特殊な加工を施すことで、上品な光沢を備えている上、着用時の毛羽乱れを抑えた仕上がりになっています。カラー オフホワイト×ベージュ系、定価86900円サイズP（着丈約106cm、身幅約57cm、肩幅約49cm、袖丈約52cm）素材感の影響もあり少し着用感御座いますがガンガン着ていただける状態です。右腕に汚れあり。元々起毛感ありますので素材感ご理解の上ご検討お願い致します。