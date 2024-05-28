〈新品未使用〉KFB ショルダーバッグ

新品未使用です。とてもかわいいので購入しましたが、もったいない気持ちが先に出てしまい使用する事ができませんでした。ガマ口には、小さい物が入れる事ができます。ステッチがピンクで、かわいいポイントです。発送の際には、畳みます。自宅保管の為神経質な方・お値下げはご遠慮下さい。よろしくお願い致します。KFBKFBショルダーバッグKFBバッグKFBバックショルダーバッグガマ口バッグ軽量バッグ軽量ショルダーバッグLeSportsacレスポレスポートレスポートサック



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