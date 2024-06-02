COACH コーチ　トートバッグ

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素材···レザー(本革)カラー···ベージュ随分前にハワイのアウトレットで購入しました。殆ど使用してなかったので全体的に使用感はありますが比較的綺麗な状態だと思います。お安い価格で出していますので早い者勝ちということで……宜しくお願いします^_^素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。