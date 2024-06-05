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ルイヴィトン ヒナ マヒナ ノワール HINA MAHINA NOIR MM美品
商品番号 E67867304668
商品名

ルイヴィトン ヒナ マヒナ ノワール HINA MAHINA NOIR MM美品
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 120,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンのマヒナショルダーバックですルイヴィトン表参道店にて購入とても軽く、一目惚れして購入しましたが数回使用したのみでしたまだ、革のいい香りが残っています付属のポーチはファスナートップにテープが貼ったまま、ショルダー未使用ですＡ４収納可能保管時のしわ若干保存袋レシートは個人情報のため付属しませんコメ無し即購入可能カラー...ブラックバッグサイズ...MM
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