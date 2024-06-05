ルイヴィトン ヒナ マヒナ ノワール HINA MAHINA NOIR MM美品 ...

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商品詳細
ルイヴィトンのマヒナショルダーバックですルイヴィトン表参道店にて購入とても軽く、一目惚れして購入しましたが数回使用したのみでしたまだ、革のいい香りが残っています付属のポーチはファスナートップにテープが貼ったまま、ショルダー未使用ですＡ４収納可能保管時のしわ若干保存袋レシートは個人情報のため付属しませんコメ無し即購入可能カラー...ブラックバッグサイズ...MM
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