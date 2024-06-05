バーバリーブルーレーベル　フリル立ち襟ブラウス　シャツ　袖フリル　38

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バーバリーブルーレーベルサイズ38透け感 無し襟5内側フリル 立ち襟 折ってテーラード襟にしてもOK肩幅34(お袖にフリルが入ってふんわりしていますので 肩はお袖に入るデザインです。)袖丈36(折り返し7含む 折り返し内側 フリル バーバリー文字入りボタンついています)身幅46着丈62ウエストあたりの幅42お襟から14センチ下がったところから 第一ボタンがあります。後 10センチ下がったところにフリルが入っていますので 締め付け感がないと思いますよ。1〜2回着用後 オシャレ着洗いにてホームクリーニングしました。状態は 悪くないと思いますよ(^.^)ネコポスにて発送させていただきますね。お値下げ不可