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バーバリーブルーレーベル　フリル立ち襟ブラウス　シャツ　袖フリル　38
商品番号 Q15531056124
商品名

バーバリーブルーレーベル　フリル立ち襟ブラウス　シャツ　袖フリル　38
ブランド名 バーバリーブルーレーベル
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーバリーブルーレーベルサイズ38透け感　無し襟5内側フリル　　立ち襟　折ってテーラード襟にしてもOK肩幅34(お袖にフリルが入ってふんわりしていますので　肩はお袖に入るデザインです。)袖丈36(折り返し7含む　折り返し内側　フリル　バーバリー文字入りボタンついています)身幅46着丈62ウエストあたりの幅42お襟から14センチ下がったところから　第一ボタンがあります。後　10センチ下がったところにフリルが入っていますので　締め付け感がないと思いますよ。1〜2回着用後　オシャレ着洗いにてホームクリーニングしました。状態は　悪くないと思いますよ(^.^)ネコポスにて発送させていただきますね。お値下げ不可
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