再再お値下げ　ピンクハウス　フリルブラウス

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真っ白が素敵な沢山のフリルがついた可愛いいブラウス、 細かいピンタックが何本もいれてあり 透かしのレースも両胸に三本ずつ入ってます ボタンは上品なくるみボタンです、 着丈 ５３cm身幅 ５２cm素材···コットンお値下げ 5200〜4700