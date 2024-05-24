アプワイザーキャミソール

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シアーニットのカーディガン×ノースリーブトップスの、シーズンムード漂うアンサンブル。ほんのりとした透け感がスタイリングに軽やかなヌケ感をプラス。ショート丈なのでウエスト位置も高見せし、脚長効果も後押ししてくれます。トップスはリブニットで心地よくフィットし、シルエットもすっきり見せてくれます。セットで着るのはもちろん、シンプルなデザインで単品使いでも着回しが楽しめるアイテムです。【ご注意】サンプルの為、変更の可能性がございます。【Mサイズ】[カーディガン]身丈41cm 身幅52cm 袖丈65cm[インナー]身丈53cm 肩幅31cm 身幅28cm