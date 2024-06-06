ミライドンex SAR

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商品詳細
〜出品内容〜ミライドンexSAR出品致します。気になる方、即購入OKです。パック開封後スリーブに入れて綺麗に保管しております。私が見たところ美品です。神経質な方のご購入はご遠慮下さい。返品、返金に関しましては受け付けておりませんので予めご了承願います。では、宜しく御願い致します。種類···ポケモンカード(ポケカ)
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