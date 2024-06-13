ラルフローレン　ポロシャツ　半袖　レディース　パッチワーク　ダメージ加工　M

サイズ M着丈約56cm身幅約42cm肩幅約35cm袖丈約15cm※多少の誤差はご容赦ください。ヴィンテージテイストを与えるためブリーチウオッシュ加工が施されています。この加工によって色褪せた感じや裾口などの生地のすれた感じなど、着古した服の持つ着心地のよさを表現しています。色合いのバリエーションやニュアンス、素材の不均一感やラフ感は製品にユニークな個性を与えるものであり、決して欠損品ではありません。歳月を重ねることで、より自分のものとしてなじんでゆきます。生地の選択から細部の仕上げにいたるまで職人気質の心くばりをした商品です。商品を数年間着用して初めて得られる色あせたそして着心地のよいキャラクターに発想を得て考えられたラルフローレン独自の加工方法を用いてつくられています。⚠︎後ろ、右肩辺りに小さな穴があります⚠︎(写真5-7枚目参照)その他、目立ったシミや汚れ等はありません。タグも残っています。インパクト21製中古品にご理解いただける方のご購入をお願い致します。



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