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ガリャルダガランテ　ゆったりフラワーヨーリューブラウス　花柄　ブラック
商品番号 W31185665599
商品名

ガリャルダガランテ　ゆったりフラワーヨーリューブラウス　花柄　ブラック
ブランド名 ガリャルダガランテ
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※フォロー割(200円)orおまとめ割あります→詳しくはプロフィールをご覧下さい。※早めの発送希望は購入前にお願いします。※1枚目のハンガーがけの写真は実際に撮影したものになります。✿定価19800円✿2回程の使用。✿手書きの柔らかいタッチが女性らしい印象のGALLARDAGALANTEオリジナルの花柄ブラウス。少し肩が隠れるデザインなので気軽に着ていただきやすいアイテム。程よく透け感のある繊細な生地にフラワープリントが華やかさをプラスしてくれます。ご自宅で手洗いも可能なので夏に向けてもおすすめです。✿サイズ　公式F:着丈66-71肩幅52身幅55✿カラーブラック系✿その他商品一覧下記タグから絞り込み検索(サイズ、ブランド別)も可能です#ゆきレディース一覧※細かい方、神経質な方は店頭で新品をご購入下さい。※値下げコメント前にプロフィール一読下さい。
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