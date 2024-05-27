⭐︎新品⭐︎未使用⭐︎アーバンリサーチロッソ⭐︎2WAY Vネックストレートワンピース

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商品詳細
【大人の抜け感が叶う、万能2WAYワンピース】インナーをプラスしてワンピースとしてはもちろん、前を開けるとトレンドのジレになる仕様です。付属のリボンでウエストマークすることで、バランスの取れたスタイリングに。ON/OFF問わず、日々のお洋服にも馴染む万能アイテムです。定価：税込15,400円素材表地：レーヨン93%ポリエステル7%裏地：ポリエステル100%サイズ身幅：41.5cm／肩幅：43cm／総丈：120.5cm／ウエスト88cm／ヒップ96cm／長さ（スリット）33cm⭐︎画像1〜6枚目（ブランド公式画像）⭐︎画像7〜9枚目（実物撮影画像）昨年秋頃に購入後、クローゼットで保管していましたが、未使用のまま出番がなくなってしまったため出品いたします。コンパクトに畳んでネコポス便にて発送させていただきます。一度人の手に渡り、開封済みであることご了承ください。神経質な方はご購入をお控えください。ご検討よろしくお願いいたします。#アーバンリサーチ#URBANRESEARC#アーバンリサーチドアーズ#URBANRESEARCHDOORS#ロッソ #ROSSO#シップス #SHIPS#ユナイテッドアローズ #UNITEDARROWS#スピックアンドスパン #spick\u0026span#ナノユニバース #nanouniverse#ジャーナルスタンダード #journalstandard
http://narcologia.ru/goods/organization629162.html
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http://narcologia.ru/goods/Addict953918.html
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