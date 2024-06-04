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ケイトスペード ハンドバッグ　気球バッグ
商品番号 E89605574554
商品名

ケイトスペード ハンドバッグ　気球バッグ
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 22,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケイトスペードハンドバッグ　気球バッグです。balloonbagPXRU5350使わないため、残しておいても仕方ないと考えたための出品です。付属品はございません。未使用ですが、気にならないほどの擦り傷が薄っすらあります。値段交渉あり、43000円までならお値下げ可能です。
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