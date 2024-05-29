KATANASOUND 刀音 VOLCANIC ERUPTION 噴火

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。簡易動作行っております。全体的に傷が見られています。あくまで中古品となります。ご理解の程よろしくお願い致します。※本体のみの出品となります。ACアダプターはご購入者様でご準備お願い致します。★商品は画像に写っているのが全てになります★写真にて傷、汚れ等ご確認下さい★配送は梱包材に包み、配送させて頂きます※他にも色々出品しています！！見ていただけると嬉しいです♪#ギター#エレキギター#エフェクター#楽器#人気管理番号20230609
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