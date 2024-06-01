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レア！HERMES エルメス　カレ70
商品番号 E46706989477
商品名

レア！HERMES エルメス　カレ70
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 25,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年5月エルメス店にて購入画像1.2.3.枚目はエルメス公式ホームページより。●状態　　新品未使用●サイズ　70×70cmこのカレは手作業で縁かがりを施しているため、サイズには個体差が生じます。●素材　　シルク100%フランス製付属品:リボン、箱☆返品、交換について☆商品すり替え防止の為、返品、交換は対応出来かねます。ご納得の上ご購入お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/recommended549290.html
http://narcologia.ru/goods/browse290591.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral749732.html
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