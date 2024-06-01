レア！HERMES エルメス　カレ70

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2023年5月エルメス店にて購入画像1.2.3.枚目はエルメス公式ホームページより。●状態 新品未使用●サイズ 70×70cmこのカレは手作業で縁かがりを施しているため、サイズには個体差が生じます。●素材 シルク100%フランス製付属品:リボン、箱☆返品、交換について☆商品すり替え防止の為、返品、交換は対応出来かねます。ご納得の上ご購入お願い致します。