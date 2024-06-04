本日値下げ！PRADA新品トートバッグ

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★★本日最終値下げ価格です。※明日には価格戻します！ご了承ください！こちらで購入しましたが、同じようなものを頂いたので未使用で、出品します。のため、値下げします。2wayタイプです。【サイズ】縦:約19cm横:約25cmマチ:約14cm※国内で修理等は受けられません。※海外輸入品の為、国内正規代理店、百貨店とは仕様が異なる場合があります。こちらは国内の並行輸入品を取り扱うショップにて購入したものです。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください☆☆ご理解いただけるかたにご購入宜しくお願いします。