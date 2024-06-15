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【完売品】eimy istoire ツイードタックフレアキャミワンピース
商品番号 Q24849714248
商品名

【完売品】eimy istoire ツイードタックフレアキャミワンピース
ブランド名 エイミーイストワール
特別価格 税込 7,919 円
在庫状況 あり

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商品詳細

.エイミーイストワールツイードタックフレアキャミワンピース■匿名配送■即購入ok大人気で即完売したキャミワンピです。一目惚れで購入したものの着る機会がないため出品です。試着のみで自宅保管しておりました。汚れ等はございません。カラー：ブラック×ホワイトサイズ：M　　　　総丈約127.5cm、身幅約35.5cm、　　　　着丈約108cm、前身頃約113cm　　　　（平置き自己採寸）定価：25300円〈サイトより商品説明〉上品レディな印象を作るツイードワンピースeimyの定番、ツイードシリーズ。今季らしいカラーリングを採用し、今までにないデザインにも落とし込みました。今季のワンピースは用尺をたっぷりと使ったロングのフレアシルエット。ウエスト部分にはサイドからタックを入れて上品なフレア感を出しています。細ストラップのキャミデザインでタートルネックのニットをレイヤードしたり、一枚でジャケットと合わせるのもおすすめです。#エイミー#ワンピース#チェック#ロングワンピース#フレアワンピース
http://narcologia.ru/goods/shuttle887025.html
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【完売品】eimy istoire ツイードタックフレアキャミワンピース
エイミーイストワール eimy istoire ツイードタックフレアキャミワンピース （PURPLE）
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