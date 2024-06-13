45R 45rpm Tシャツ サイズ1 赤

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○ブランド45rpm○カラーレッド(ピンクとレッドの間くらいのお色味です。画像よりも実物のほうが少し薄いお色味だと思います。)○柄無地(裾部分にワンポイントあり)○サイズ1(表記)肩幅約34cm身幅約40cm丈約53cm(平置き素人採寸)○付属品なし○素材オーガニックコットン100%○状態着用回数5回未満。クリーニング済み。若干の使用感あり。目立った傷や汚れなし。45rpmのTシャツです。着用回数少なく、目立つ傷汚れありませんが、長期の自宅保管となります。シンプルなデザインですので、様々なスタイルに合わせやすいかと思います。その他45rpmのお洋服多数出品しております。是非ご覧ください。⚠️喫煙者です。自宅は禁煙としておりますが、神経質な方のご購入はご遠慮ください。撮影時の時間帯や照明の関係で実物とお色味が違って見える場合がございます。ご了承ください。画像に映らない程度の小さなシミ汚れなどは見落としている可能性があります。新品未使用タグ付きのお品物であっても自宅で保管していますので、神経質な方のご購入はご遠慮ください。完璧なものをお求めの方は他でご購入ください。また、発送の際は小さく折りたたんでの梱包となりますので、シワがつく場合がございます。ご自身でその後のケアを宜しくお願い致します。値下げ交渉ok即購入okお気軽にコメントください。柄・デザイン···無地カラー···レッド袖丈···半袖