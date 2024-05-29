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- 新品！Max \u0026Co カットソー
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商品詳細
カラー···ホワイト新品！タグ付き自宅保管品綿素材SサイズですがMサイズ位あります。実寸寸法を記載いたします。肩幅 50センチ脇下 47センチ着丈 55センチ多少の誤差はお許しください。新品！未使用ですが自宅保管品です。神経質な方はご遠慮ください。
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