アビトーキョー レイヤード風ペプラム切替ブラウス シアー グレー Sサイズ

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【ブランド】ABITOKYO（アビトーキョー）【商品】レイヤード風ペプラム切替ブラウス【カラー】グレー【サイズ】S【定価】5,630円（税込）【商品説明】シアーブラウスにビスチェを重ねたオーガンジー切替ペプラムブラウス。1枚でトレンドのレイヤードスタイルが完成。ハイウエストで切り替えたペプラムシルエットは腰高に魅せ、すらりと脚長効果抜群です。【状態】着用1回のみで使用感もなく綺麗な状態です。#ちぃレディースこの他にも、男の子の子供服、ベビー服、ベビーグッズ、春服、夏服、秋服、冬服など、多数出品していますので、よかったらショップも覗いてみて下さいね(*´꒳`*)ノテイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い、韓国系色···グレー袖丈···長袖素材···シアー/シースルー