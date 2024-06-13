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- アビトーキョー レイヤード風ペプラム切替ブラウス シアー グレー Sサイズ
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商品詳細
【ブランド】ABITOKYO（アビトーキョー）【商品】レイヤード風ペプラム切替ブラウス【カラー】グレー【サイズ】S【定価】5,630円（税込）【商品説明】シアーブラウスにビスチェを重ねたオーガンジー切替ペプラムブラウス。1枚でトレンドのレイヤードスタイルが完成。ハイウエストで切り替えたペプラムシルエットは腰高に魅せ、すらりと脚長効果抜群です。【状態】着用1回のみで使用感もなく綺麗な状態です。#ちぃレディースこの他にも、男の子の子供服、ベビー服、ベビーグッズ、春服、夏服、秋服、冬服など、多数出品していますので、よかったらショップも覗いてみて下さいね(*´꒳`*)ノテイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い、韓国系色···グレー袖丈···長袖素材···シアー/シースルー
http://narcologia.ru/goods/choice924585.html
http://narcologia.ru/goods/stage557597.html
http://narcologia.ru/goods/encourage316272.html
アビトーキョー レイヤード風ペプラム切替ブラウス グレー Sサイズ | フリマアプリ ラクマ
アビトーキョー レイヤード風ペプラム切替ブラウス グレー Sサイズ
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レイヤード風ペプラム切替ブラウス[品番：ABIW0010427]｜ABITOKYO （アビトーキョー）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）
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【送料無料】レイヤード風ペプラム切替ブラウス
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