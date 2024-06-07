アーバンリサーチ　ジャガードキャミソール

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商品詳細
未使用タグ付きです。自宅保管であること、しわなどご理解の上ご購入下さい。定価:11,000円カラー：ブラック【2023Autumn/Winter】表面感のある膨れジャガード素材を使用した、大人見えキャミソール。バスト下からパッと広がるボリュームシルエットが可愛く、シンプルなTシャツに重ねるだけでトレンドスタイルに。後はシャーリングゴムでストレスなく着用頂けます。お手持ちのトップスにプラスするだけでおしゃれ見えするキャミソールは今季注目のアイテムです◎POINT・大人っぽい上品な膨れジャガード素材・長さ調節が可能な肩紐アジャスター付き・ご自宅での手洗いが可能
http://narcologia.ru/goods/symmetric263345.html
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