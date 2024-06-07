レースフリルトップス

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ランバンオンブルーのノースリーブトップスです。2段になってあるフリルに上品なレースが重なってとても綺麗です。(写真3枚目参照)リモートワーク中心の生活で着る機会がないため出品致します。定価:16,000円着用回数:3回ほどほつれ、シミシワ無しの綺麗な状態です。