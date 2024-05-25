美品✨ ATAO ハンドバッグ エルヴィ グレージュ レザー 2way

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#Riaアパレルコーナー【ブランド】ATAO╱アタオ【商品名】エルヴィハンドバッグ、ショルダーバッグ、2wayカジュアルお仕事オフィスビジネス普段使い日常使いA4サイズ収納可大容量【カラー、素材】■グレージュ■レザー革皮【サイズ】タテ約25cmヨコ約41～49cmマチ約10cmショルダー約37cmハンドル約115cm【状態】表面に部分的に黄ばみあり。インナー底に1ヶ所薄く汚れあり(写真9枚目)全体的には傷や角スレなどもなく綺麗です✨詳しくは写真をご確認ください。あくまで中古品となります。神経質な方はご注意下さい。【購入元】ブランドオークション(鑑定済み)【その他注意】・あくまで主観の中古品となります。・気になる箇所がありましたら写真を追加いたしますのでお気軽にコメントください。・丁寧に検品致しますが、見落としがある場合があります。中古品であることをご理解の上ご購入ください。・中古品特有のにおいがある場合がございます。神経質な方は、ご購入をご遠慮下さいませ・全て大手ブランド取扱店にて鑑定済みの正規品となります。安心してお買い求めください。・商品説明と写真から総合的に判断してご購入頂きますようお願い致します。【値下げについて】お値下げご希望の場合は必ずご希望金額をご提示ください！【返品について】・イメージと違うなど購入者さま都合はご遠慮ください。・いかなる理由でも返品交換時の送料は購入者様負担とさせて頂いております。ご了承下さい。#Riaアパレルコーナー3010A16410750220