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kfg洋裁店 でかぽけワンピース フラックス 125丈
商品番号 O61052281998
商品名

kfg洋裁店 でかぽけワンピース フラックス 125丈
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気の作家さんkfg洋裁店さんのでかぽけワンピース未使用品ですが、水通ししています。大きなポケットが印象的なワンピースです。125丈8〜9分袖両脇アウトポケット付き色:フラックス素材:リネン100%リネン特有のネップ等あります。シワあります。平置き採寸総丈:約126cm身幅:約59cm袖丈:約44cmお取引に関しましての注意事項も記載しておりますので、プロフィールを一読いただけますようお願い致します。他にハンドメイド作家さんサマンサモスモスアルモワールオーアンジュナチュラル系のお洋服を出品しています。よろしければご覧下さい。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic694937.html
http://narcologia.ru/goods/reflector836364.html
http://narcologia.ru/goods/approximate959820.html
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