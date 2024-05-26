kfg洋裁店 でかぽけワンピース フラックス 125丈

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人気の作家さんkfg洋裁店さんのでかぽけワンピース未使用品ですが、水通ししています。大きなポケットが印象的なワンピースです。125丈8〜9分袖両脇アウトポケット付き色:フラックス素材:リネン100%リネン特有のネップ等あります。シワあります。平置き採寸総丈:約126cm身幅:約59cm袖丈:約44cmお取引に関しましての注意事項も記載しておりますので、プロフィールを一読いただけますようお願い致します。他にハンドメイド作家さんサマンサモスモスアルモワールオーアンジュナチュラル系のお洋服を出品しています。よろしければご覧下さい。