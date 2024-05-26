新品 2023 B刻印 ペガサス PM

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入手困難HERMESチャームペガサスPM新品未使用【刻印】B2023.10HERMESブティックにて購入【サイズ】縦約7.5cm横約8.5cmストラップ約17.5cm素人計測のため多少の誤差はご了承ください。【color】セサミ×ナタ×ブラック撮影の為1度開封済み付属品は全て揃っていますショップカードや紙袋必要な方のみお付けします。その際はご購入前にご相談下さい。※購入後はお付け出来ません