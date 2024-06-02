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タグ付き未使用品 wool100スカートドッキング レイヤード テーパードパンツ
商品番号 A51359796577
商品名

タグ付き未使用品 wool100スカートドッキング レイヤード テーパードパンツ
ブランド名 アレキサンダーワン
特別価格 税込 4,429 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アレキサンダーワンwool100%スカートドッキングレイヤードテーパードパンツの出品です。タグ付き未使用品です。サイズMウエスト34股上31渡り26股下77裾幅13wool100%シルエット...テーパードカラー...ブラック丈...フルレングス素材...ウール
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