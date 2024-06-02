【天然石】ディープローズクォーツ 宝石 大きい雫型 ルース ペンダント ピンク

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商品詳細
サイズ：約44mm×27mm×14mm(虹も見えます)ペンダントトップだったのを枠から外しました。ワイヤーアート・マクラメ・コレクションに♪光に当たると輝くデザインが美しいです！#リング#指輪#ローズクォーツ#ディープ#雫#しずく#ドロップ#ピンク#ルース#イギリス#フランス#アンティーク#ビンテージ#レトロ#スワロフスキー#ビジュー#アクセサリー#シルバー#ペンダント#天然石#パワーストーン#宝石
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