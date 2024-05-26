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メゾンキツネ　オールインワン　ショートパンツ
商品番号 B15257636853
商品名

メゾンキツネ　オールインワン　ショートパンツ
ブランド名 メゾンキツネ
特別価格 税込 2,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メゾンキツネのオールインワン　ショートパンツです。サイズは36千鳥格子の高級感のある生地で少々厚めです。肩周りなど丸いシルエットになっております。大切にしていたのですが、出産を機にメルカリに出品させていただきます。素人保管なため、中古品にご理解いただける方のご購入お願いします。肩幅　39-41cmほど(丸みを帯びているのであばうとですが、、)ウエスト幅　34cm身丈　78cm※平置きでの採寸です。多少の誤差がある場合があります。袖丈···半袖
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