メゾンキツネ　オールインワン　ショートパンツ

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商品詳細
メゾンキツネのオールインワン ショートパンツです。サイズは36千鳥格子の高級感のある生地で少々厚めです。肩周りなど丸いシルエットになっております。大切にしていたのですが、出産を機にメルカリに出品させていただきます。素人保管なため、中古品にご理解いただける方のご購入お願いします。肩幅 39-41cmほど(丸みを帯びているのであばうとですが、、)ウエスト幅 34cm身丈 78cm※平置きでの採寸です。多少の誤差がある場合があります。袖丈···半袖
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