[新品] CELFORD パンチングフリルクラッチ

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2023年最新】セルフォード/ショルダーバッグの人気アイテム - メルカリ



CELFORD スクエア クラッチバッグ

セルフォードパンチングフリルクラッチカラー：ホワイト定価：19,800円新品未使用公式サイト完売品蓋無し採寸たて 約11cmよこ 約22cmまち 約8cmショルダー96cm～103cm重さ215g※即購入可※簡易包装にて発送します。※24時間以内の発送を心がけております。素材...その他カラー...ホワイト種類...その他ショルダーバッグ