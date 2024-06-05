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[新品] CELFORD パンチングフリルクラッチ
商品番号 U20161865561
商品名

[新品] CELFORD パンチングフリルクラッチ
ブランド名 セルフォード
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セルフォードパンチングフリルクラッチカラー：ホワイト定価：19,800円新品未使用公式サイト完売品蓋無し採寸たて　約11cmよこ　約22cmまち　約8cmショルダー96cm～103cm重さ215g※即購入可※簡易包装にて発送します。※24時間以内の発送を心がけております。素材...その他カラー...ホワイト種類...その他ショルダーバッグ
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