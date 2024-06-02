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NEW限定生産【ラフィア】MARNI マルニ かごバッグ
商品番号 E97929530089
商品名

NEW限定生産【ラフィア】MARNI マルニ かごバッグ
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◾️高級感漂う、季節限定生産、ラフィア製かごバッグ♪☆★写真ページの後半には、その他各種デザインも掲載、単独出品中♪合わせてご確認ください★☆★完全新品、タグ完備、包装袋、即発送【付屬品】ブランド札、原産地タグ、専用不織布袋あり【原産國】コロンビア★サイズ：H23W25D15㎝※若干の誤差あり◾️海外輸入品及び手作り品であるため、個体差につきご理解ください。◾️その他ご不明な点など、お気軽にお問合せください。
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