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【新品未使用】SNIDEL スナイデル　ハーフスリーブオーガンシースルーブラウス
商品番号 N14898587260
商品名

【新品未使用】SNIDEL スナイデル　ハーフスリーブオーガンシースルーブラウス
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 1,919 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SNIDELスナイデルハーフスリーブオーガンシースルーブラウス正規品新品未使用タグ付きあざとくて何が悪いの？あざと連ドラで主人公が着用していたブラウスです。ボリュームスリーブがとても可愛いのですが、可愛すぎて私には似合わないので、綺麗なうちにお譲りします。上品かつフェミニンなデザインで人気を集める定番オーガンジーブラウス色：オフホワイト定価　13,970円以下ホームページの商品紹介を引用させていただきます。【Design/Styling】「SNIDEL」で高い人気を誇るオーガンジーシースルーブラウスが今季も登場。風をはらんでふわりと波打つフリルやボリューム袖など、女性らしさを高めるディテールを詰め込みました。プラスワンでスタイリングが一気に華やぐ優秀アイテムです。バックネックには愛らしいリボンをあしらい後ろ姿まで抜かりなし。裾はウエストにインしてもアウトでもバランス良く決まるので、様々なボトムと相性抜群です。【Fabric】軽くシアーなオーガンジーを使用しました。春夏らしい淡い色合いのオフホワイト、ライトブルーの2色展開でお届けします。【RecycledPetBottles】GRS認証を取得した再生ポリエステルを50%以上含み、使用後のペットボトルや紡績工程上の廃棄物を含む100%リサイクル素材です。再生された高品質の糸は、一般的なポリエステルと比較しても風合いや光沢、軽量感などのクオリティを同等に保持します。また、繊維は安定した染色性をそなえており、発色の良さも特長です。透け感;ややあり裏地;あり伸縮性;なし光沢感;なし生地の厚さ;薄手#SNIDEL#snidel#レディース#ブラウス
http://narcologia.ru/goods/monophonic740812.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant871282.html
http://narcologia.ru/goods/reflector569864.html
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