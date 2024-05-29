aps227 PRADA プラダスポーツ コットン100% レディースポロシャツ

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ご覧頂きありがとうございます。私の出品する商品は、限界価格の為お値引き等はしておらず、全て即購入して頂いて大丈夫です。うっすら汚れ等ある箇所もございますが、全体的に比較的綺麗な状態で、これからもまだまだご着用頂けるコンディションです。こちらはハーフジップタイプではなく、ボタンのタイプです。百貨店購入の正規品となります。【サイズ】着丈:65袖丈:19身幅:54.5※cm（平置き採寸の為、多少の誤差はお許し下さい。）送料の観点から、コンパクトに折りたたみ梱包し発送させて頂くことがあります。予めご了承の程宜しくお願い致します。※素人検品の為、多少の誤差や見落としはご了承下さい。※撮影の光加減が現状の商品の色合いを再現する事が難しい時もあるので、違いが出る場合もございます。他にも沢山の商品を出品しておりますので、是非ご観覧並びにフォローのほう宜しくお願い致します。他サイトにも出品している都合上、いきなり削除する可能性がございます。お買い求めの際は、お早めにどうぞ^_^何かご質問等ある場合はお気軽にコメント宜しくお願い致します。