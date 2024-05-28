☆入手困難☆ 　エルメス 　HERMES　ケリードールチャーム　U刻印

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エルメス HERMES ☆入手困難☆ ケリードールチャーム バッグチャーム U刻印●購入場所 去年10月エルメス銀座店にて購入 新品●サイズ 約W6.5/H5.5/D2cm ストラップ：約17cm●付属品 画像で確認お願い致しますお気に入りの方是非ともコメントくださいね高額ブランド品なので、購入前に不明な点がございましたらコメントをください、ご理解ご協力の上でご購入お願い致します。＃クリスマスプレゼント