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【新品】ロンシャン 折り畳みトート プリアージュ S 1621 089 ブラック
商品番号 Y32770423008
商品名

【新品】ロンシャン 折り畳みトート プリアージュ S 1621 089 ブラック
ブランド名 ロンシャン
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★人気モデル/シリーズ...LONGCHAMPルプリアージュS　1621089〇カラー.：001ブラック〇素材：ナイロン　レザー〇柄・デザイン：無地〇仕様：●内側その他ポケット：1●内側仕切り：無●持ち手長さ：26cm●持ち手高さ：8cm●開閉：ファスナー式〇サイズ：◆バッグ/W29.5（上部）W19.5（底部）×H21×D14cm◆ハンドルの高さ/7cm〇発送方法：クイックポスト注意事項：・発送はご注文確定から即日発送いたします。・ポスト投函のため日時ご指定できません。・クイックポストには追跡番号がつきます。
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