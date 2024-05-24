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【LOUIS VUITTON】ルイヴィトン、ショルダーストラップ、紐
商品番号 A75064913460
商品名

【LOUIS VUITTON】ルイヴィトン、ショルダーストラップ、紐
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 9,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【LOUISVUITTON】ルイヴィトンショルダーストラップヌメ皮長さ調節不可名古屋市内の百貨店にて購入しました。数回使用したのみで自宅保管しておりました。長さ（金具含め）約100cm幅1.2cm箱等はありません。画像にもありますように小さなシミ、キズがありますが、全体的に綺麗だと思います。中古品ですのでご理解ある方のみ、ご購入ください。
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