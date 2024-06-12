ヴィンテージ　1970年代海外ホテルアメニティ 石鹸 7個セット

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現存するものとしてはかなり珍しい50年前のヴィンテージ品です。旅行好きの祖母が海外旅行の際に持ち帰ったホテルのアメニティで、アメリカ、フランス、イタリア、スペインのホテルでございます。もちろん現在も運営を続けているホテルです。保存状態は良く、各ホテルのアーカイブになり得るレベルの品物です。ヴィンテージ品や骨董品が好きな方は是非。この保存状態では、2度と出てくることはありませんし、ホテルアメニティというニッチな商品はとても希少です。・HotelsConcorde(France)・Laneparis(France)・GRANDHOTELLONDRA(Italy)・GANDEHOTELPALATINO(Italy)・PALACIOVALDERRABANOS(spain)・Sheraton(America)・???(Spain) ※LaTojaCREMA#シェラトンホテル#ホテルアメニティ#石鹸#ヴィンテージ#古着#イタリア#フランス#骨董品#ソープ