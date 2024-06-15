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Chloe alphabetフラップ長財布限定色
商品番号 T71123635897
商品名

Chloe alphabetフラップ長財布限定色
ブランド名 クロエ
特別価格 税込 26,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可です✩Chloeの財布です！数回使用したのみ。色は限定色です。チャームは取り外し可能です。アルファベットチャームは別売りで1つ5400円するものです。箱、カード付き●商品特徴グレイン＆シャイニーカーフスキンがエレガントに組み合わされた、フラップ付き“Alphabet”ロングウォレット。クールな質感と洗練された美が見事に融合しています。フロントフラップには輝くノットレザータブときらめきのあるメタリックな金具があしらわれ、実用的でありながら洗練されたディテールに仕上げられています。あなたのイニシャルのチャームをブラスリングに付ければ、自分だけの遊び心あるアイテムに。●商品詳細フラップ付きグレイン＆シャイニーカーフスキン製ロングウォレット-メインコンパートメント1つ-フラットポケット1つ-外側にバックフラットポケット1つ-カードスロット12個-ジップポケット1つダストバッグ付き-幅：19cm-高さ：9.5cm-奥行き：2cm
http://narcologia.ru/goods/symmetric850045.html
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