【今週限定お値下げ】ツイステ axes femme ワンピース

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商品詳細
axesfemmeツイステッドワンダーランドコラボ紫のリボンブラウスワンピースの2点セットです。フリーサイズもしくはMーL身長165センチ53キロが着用しておりました。断捨離中で出品数多い為、サイズや丈など測っていません。多少の使用感ありますが、まだまだ使えます♡系統変わったので出品いたします。但し、素人保管の為毛玉やシワ、シミ等見落としの可能性があります。ノークレームノーリターンご了承の上ご購入ください。質問等あればお気軽にお申し付けください(^^)袖丈···長袖カラー···ブラック季節感···秋季節感···秋、冬季節感···春、秋、冬
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