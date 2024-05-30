アンティパスト　ワンピース

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。アンティパストのワンピースです。色はこげ茶色ですが画像ではうまく本当の色が表現できません。落ち着いたシックな色合いです。着丈約89センチ胸囲約45センチ肩幅はうまく測れませんが9号サイズの方でしたら大丈夫だと思います。標準的なサイズの品物です。真ん中の柄の部分以外は綿なのでパリッとしています。かぶりです。1回着ました。保管が長いです。大きな汚れや傷はありません。横浜高島屋のスタイル\u0026エディットで買いました。h.p.franceアッシュペーフランス
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