Canal 4℃ 2way イヤーカフ　未使用

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商品詳細
canal4℃イヤーカフシルバーを表に見せてもピンクゴールドを表に見せても使用できる2wayイヤーカフです。お手持ちのピアスと重ね付けできます。自身で購入しましたが同じような物が増え、こちらは未使用なので出品致します。素材 大きさ等は最後の写真をご確認ください。送料の関係で箱はお付け致しません。プチプチ梱包の上、購入証明書を同封致します。箱がご入用の場合送料をご負担頂きたいと思います。
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