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Canal 4℃ 2way イヤーカフ　未使用
商品番号 B10703885058
商品名

Canal 4℃ 2way イヤーカフ　未使用
ブランド名 カナルヨンドシー
特別価格 税込 2,886 円
在庫状況 あり

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商品詳細

canal4℃イヤーカフシルバーを表に見せてもピンクゴールドを表に見せても使用できる2wayイヤーカフです。お手持ちのピアスと重ね付けできます。自身で購入しましたが同じような物が増え、こちらは未使用なので出品致します。素材　大きさ等は最後の写真をご確認ください。送料の関係で箱はお付け致しません。プチプチ梱包の上、購入証明書を同封致します。箱がご入用の場合送料をご負担頂きたいと思います。
http://narcologia.ru/goods/shuttle777825.html
http://narcologia.ru/goods/enquire964789.html
http://narcologia.ru/goods/slide557887.html
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