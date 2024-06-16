美品　FURLA フルラ　バイパー　2way ハンドバッグ　ショルダー　イエロー

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商品詳細
素材···牛革(本革)カラー···イエロー種類···その他ショルダーバッグフルラのバイパー2wayバッグになります！【状態】特に目立った傷汚れ無く綺麗な状態です【サイズ】持ち手30マチ14.5高さ22幅25【付属品】保存袋簡易包装にて発送致します。#トートバッグ#レディース#斜め掛け
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