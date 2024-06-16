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Samantha Thavasa長財布 黒
商品番号 F53998255688
商品名

Samantha Thavasa長財布 黒
ブランド名 サマンサタバサプチチョイス
特別価格 税込 8,190 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】SamanthaThavasaサマンサタバサプチチョイス長財布黒【商品状態】出品物は画像にて確認できるものが全てとなります。特筆するような傷や汚れはなく画像の通り全体的に綺麗な状態です。☆安心発送☆安心.安全.追跡ありの匿名配送にて発送します。※お支払手続完了後48時間以内に商品発送手続き致しますので宜しくお願いします。
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