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- 【値下げしました】BRAUN シルクエキスパート Pro5 光脱毛 PL5267
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商品詳細
BRAUNブラウンシルクエキスパートPro5光脱毛PL5267購入してから1度しか使用しておりませんため、ほぼ新品同様です。アルコールで消毒して発送します。スタンダードヘッドにて足のみの使用です。・本体・電源コード・スタンダードヘッド・コンパクトヘッド・ワイドヘッド・ポーチ・説明書レシート、購入証明ございません。タイプ···光美容器
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