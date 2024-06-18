SCOSCHE スコーシュ　充電　ステーション



Apple限定販売の“モジュール式充電台”を買ったゼ!!! - ケータイ Watch



SCOSCHE (スコッシュ) Qi対応スマホ/時計/イヤホン対応 充電ケース Qi認証済ワイヤレス充電ドック ブラック CSQ3N1-SP



スコーシュ・インダストリーズの「BASELYNX™」 カスタマイズが可能な ...



SCOSCHE BLMDWT-XTSP BaseLynx Vert モジュラー充電ステーション PD 3.0 USB-C USB-Aデバイス用



Apple限定販売の“モジュール式充電台”を買ったゼ!!! - ケータイ Watch



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SCOSCHE BLPE-SP 30W デュアルポートパワーエンドキャップ Scosche BaseLynx モジュラー充電ステーション用 ブラック



＜Apple Store新製品＞組替え自由！iPhone/iPad/Watchが全部充電できる・SCOSCHE BASE LYNKS Modular Charging System Kit



SCOSCHE (スコッシュ) Qi対応スマホ/時計/イヤホン対応 充電ケース Qi認証済ワイヤレス充電ドック ブラック CSQ3N1-SP



Apple限定販売の“モジュール式充電台”を買ったゼ!!! - ケータイ Watch

ご覧いただきありがとうございます。こちらはSCOSCHEにて購入したBaseLynxModularChargingSystemKitスマートデバイス向け充電ステーションです。iPadとiPhoneとAppleWatc等を同時に充電出来ます。定価:24200円1ヶ月使用していました。目立った汚れや傷はありません以下公式よりあなたのiPhone、AppleWatch、AirPodswithWirelessChargingCaseの充電に必要なモジュールがそろっています。BaseLynxはカスタマイズが可能なモジュール式システムなので、あなたのiPhone、AppleWatch、iPad、AirPods、携帯式ゲームシステム、その他の電子機器のオーガナイズ、充電、保管、ディスプレイに便利です。あなたの好きな順にモジュールを接続し、必要に応じてつけ加えることもできます。高速充電パッドは、iPhone8、8Plus、X、XS、XSMax、XRを最大7.5Wで充電できます。安全で信頼できるワイヤレス充電のQi規格に対応しています。フラットモードでもナイトスタンドモードでもAppleWatchのすべてのモデルに対応する純正AppleWatch磁気充電が付属しています。縦向きの充電スタンドは、18WUSB-CPowerDeliveryポートが1つ、12WUSB-Aポートが2つ備っています。PowerDeliveryは、標準的な充電器より3倍速く充電します。ACケーブル1本でBaseLynxシステム全体の電力をまかないます。BaseLynxモジュールは必要に応じてどんな順番でもつけ足せます。